Генеральний директор міністерства охорони здоров'я Ізраїлю професор Нахман Аш прийняв рекомендацію спеціальної комісії МОЗ про початок вакцинації третьою дозою осіб у категорії 50+ років.

Про це повідомила пресслужба МОЗ у п'ятницю, передає Укрінформ з посиланням на Newsru.co.il.

Таким чином, з 13 серпня не тільки громадяни, старші за 60 років, а й громадяни віком 50-59 років можуть замовляти чергу на "бустерне" щеплення. Для цього потрібно звернутися у свою лікарняну касу за телефоном, через сайт або мобільний застосунок.

Крім цього, фахівці рекомендують негайно провести "бустерну" вакцинацію медперсоналу і особам, що мають хронічні захворювання, а також працівників в'язниць і ув'язнених.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю на 13 серпня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 5 834 795 осіб (62% населення країни, 85% дорослого населення), другу дозу - 5 409 455 осіб (58% населення країни, 79% дорослого населення). 775 703 осіб щеплено третьою дозою (8% населення країни, 11% дорослого населення, 65% громадян, старших за 60 років).

1 серпня в Ізраїлі розпочався третій етап масової вакцинації проти коронавірусу для людей, старших за 60 років.

За кількістю вакцинованих стосовно чисельності населення Ізраїлю залишається одним зі світових лідерів.

За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, в цілому з початку пандемії в країні було виявлено 927 016 заражених, з них 6 611 хворих на COVID-19 померло, 876 217 осіб одужало.