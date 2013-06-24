Ізраїльський оборонний концерн RAFAEL презентував шосте покоління ракети«Tamuz» - багатофункціональної протитанкової ракети електрооптичного наведення.
Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Vesty.co.il.
Нова розробка включає спеціальні можливості, а низка параметрів не має аналогів у світі.
Зокрема, одночасний запуск чотирьох ракет з однієї установки, якими управляє один оператор. Ракети здатні летіти на різні дистанції, що дозволяє знищувати одразу кілька цілей у різних місцях.
Крім того, ракета може розпізнати ціль за допомогою технології зіставлення зображень. Це унікальний алгоритм, за якого ракета отримує зображення цілі під час польоту, виявляє та вражає її з неймовірною точністю.
Зазначається, що минулі покоління ракет запускалися за координатами, тобто оператор мав визначити місце розташування цілі й навести на неї ракету. «Tamuz-6» за зображенням, яке надходить на оптичні та електронні датчики, самостійно визначає, де розташована ціль, що допомагає оператору вести прицільну стрілянину. Опція зіставлення зображень сприяє точному вибору цілі, наприклад серед однотипних об'єктів.
Ще одне нововведення – це передача управління ракетою другій стороні. Іншими словами, якщо ракета була випущена з установки А, її управління можна передати установці Б, яка перебуває в зоні дії.
Також унікальною характеристикою є збільшена до 50 км відстань, на яку ракета здатна вразити ціль, якщо запуск здійснено з гелікоптера, і до 32 км – при запуску із землі.
Нагадаємо, Пентагон закупить для ЗСУ реактивні боєприпаси з лазерним наведенням – ракети Hydra 70, якими можна бити по ворогові з літаків, вертольотів та наземних установок.