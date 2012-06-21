Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет в неділю, 18 липня, провів нараду з питання боротьби з COVID-19 за участю міністрів, юридичного радника уряду та генерального інспектора поліції. Він дав вказівку притягувати до кримінальної відповідальності громадян, які ігнорують обмежувальні заходи під час самоізоляції.

Беннет доручив піддавати судовому переслідуванню і карати за кримінальним кодексом країни людей з виявленим коронавірусом, свідомо порушують правила самоізоляції. Вони «ставлять під загрозу громадське здоров'я», йдеться в повідомленні канцелярії прем'єра.

Головним завданням контролюючих органів Беннет позначив забезпечення дотримання правил під час масових заходів та особливо весіль, а також оптимізацію контролю за подібними заходами. Особлива увага буде звертатися на скорочення часового проміжку між призначенням штрафу і його фактичним стягненням з порушника.

У суботу, 17 липня, ізраїльські лікарі вперше з березня 2021 року виявили понад тисячу хворих, які заразилися коронавірусною інфекцією за останню добу. Це стало новим антирекордом в країні з моменту появи в країні штаму «дельта». Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю інформувало, що в даний момент в державі хворіють 6 448 осіб.