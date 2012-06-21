Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Ізраїльська фармацевтична компанія Oramed Pharmaceuticals має намір найближчим часом приступити до випробування нової вакцини від коронавірусу. Вона буде в таблетках. На думку розробника, поява такого препарату змінить хід прищепних кампаній, особливо в країнах, що зазнають труднощів з доставкою і введенням звичайних вакцин.

Як повідомляє The Times of Israel, йдеться про пероральну версію вакцини, що розробляється індійською компанією Premas Biotech. Oramed Pharmaceuticals вже випробувала таблетки на тваринах: у свиней успішно виробилися антитіла до коронавірусу. Тепер ізраїльська компанія чекає дозволу від уряду країни, щоб перейти до випробувань на людях. Як очікується, їх розпочнуть в наступному місяці, в експерименті візьмуть участь 24 добровольці, які раніше не прищеплювалися.

На думку розробників, такі таблетки допоможуть прискорити темпи вакцинації, їх не потрібно зберігати при низьких температурах, відпадає необхідність у фахівцях, які повинні зробити інєкцію. За словами глави компанії Надавові Кідрона, це змінить «правила гри» в таких країнах, як Індія, де щеплено лише 5% населення, а також вирішить проблему бустерних (повторних) щеплень.