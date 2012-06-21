Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Ізраїльські археологи виявили свідчення сільськогосподарської та промислової діяльності у візантійський період, що сягає майже 1500 років тому, на будівництві нового мікрорайону. Про це повідомила в середу, 18 серпня, ізраїльська служба старожитностей (IAA).

Згідно з даними IAA, знахідки, виявлені в місті Рамат-Хашарон. Дослідники виявили великий винний прес, золоту монету та бронзовий ланцюжок, який використовували для підвішування люстри.

Винний прес був вимощений мозаїкою, а також оштукатурений інсталяціями. Археологи знайшли фундамент великої споруди, яка використовувалася як склад чи садиба.

На монеті видряпано ім'я — очевидно, так власник зазначив, що золото належить йому. Слід зазначити, що монету викарбували вже після того, як халіф Омар взяв Єрусалим у 637 році.

«Монета розповідає про кінець візантійського панування в Ерец-Ісраель, про появу ісламу, про християнську і язичницьку символіку», — розповідає глава відділу нумізматики Управління старовини доктор Роберт Коул.

Бронзовий ланцюжок використовувався для підвішування люстри, що утримувала скляні підставки для ламп. Люстри такого типу зазвичай зустрічаються в церквах.

Усередині будівель та інсталяцій було знайдено багато фрагментів банок для зберігання та каструль, а також базальтових ступок та жорен, які використовувались для подрібнення пшениці та ячменю, а також для подрібнення трав та лікарських рослин.

Після арабського завоювання на цьому місці виникла майстерня з виготовлення скла. Керівник розкопок Йоав Арбель зазначає, що в цей час тут не тільки працювали, а й жили, оскільки були знайдені дві печі для приготування їжі і руїни будинків. Майстерня продовжувала роботу до XI століття.

Чотири масивні баночки того періоду були знайдені опущеними в підлогу, очевидно, використовувалися для зберігання зерна та інших продуктів як запобіжний захід від шкідників та вологих умов.

Також були виявлені залишки будинків і двох великих печей, що свідчить про те, що там також жили люди. На місці розкопок знайшли керамічні світильники, місцевий та імпортний сервізи.