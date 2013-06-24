21 вересня в Києві відкрилась виставка «Марія Примаченко. Врятоване». Подію відвідав Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. 14 врятованих картин відомої на увесь світ художниці демонструються вперше з початку повномасштабної агресії росії. Про це повідомляє Урядовий портал.

Як відомо, ворожа ракета знищила будівлю Іванківського історико-краєзнавчого музею, але працівники музею разом з місцевими жителями врятували картини великої української художниці. Цей факт вони не розголошували до звільнення Київщини.

Під час заходу для широкого загалу представлено одразу два важливих архітектурних проекти: відновлення музею в Іванкові та створення мистецької резиденції в селі Болотня, де зберігся будинок Марії Примаченко.

«Місцева влада разом з Київською військовою ОДА подадуть нам документацію щодо відновлення музею, це дуже потрібно зробити напередодні зими. Ми передамо певні кошти від ЮНЕСКО для відновлення музею. Ми завжди під час спілкування з нашими зарубіжними колегами наводимо два приклади, коли росіяни цілили цілеспрямовано в об'єкти культури. Це музей в Іванкові та музей в Сковородинівці. Ми точно відновили картину життя і знаємо в який спосіб вони таргетовано влучили по цих музеях», – сказав Олександр Ткаченко.

Міністр культури та інформаційної політики України подякував людям, що врятували картини й інші експонати, які знаходились в музеї в Іванкові, зокрема Харитонову Анатолію Миколайовичу та Ніколаєнку Ігорю Миколайовичу. Міністр також додав: «росіяни можуть поцілити в наші будівлі, але поцілити в нашу ідентичність не можуть».

З 22 по 25 вересня виставка буде доступна для перегляду та ознайомлення для всіх охочих в ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім» (м. Київ. вулиця Хрещатик, 2).