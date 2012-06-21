Новий марсохід NASA, згідно з планами агентства, буде запущений в липні 2020 року. Апарат шукатиме відповіді ключові питання про Червону планету, зокрема шукатиме докази її населеності в далекому минулому. Новий марсохід матиме бур і збиратиме зразки марсіанського грунту.
Втім, щоб успішно виконати амбітну місію, ровер повинен для початку успішно дістатися до поверхні Марса і зробити посадку в кратері Езеро. Процес приземлення займе майже сім хвилин, і він особливо складним тому, що апарат управляється автономно, за допомогою спеціального ПО, і команда місії не зможе якимось чином «відредагувати» посадку (вона тільки отримає інформацію про успішне або неуспішне приземлення).
Наразі фахівці місії випробовують апаратну і програмну частини марсохода. Нещодавно, в січні 2019 року, був проведений перший тест під назвою Systems Test 1 (ST1), повідомляє NASA.
Під час цього тесту інженери запустили електронні системи ровера і випробували ПО апарату в різних змодельованих фазах його подорожі до Марса. В цілому дані випробування визнали успішними, однак відзначили низку моментів, які потрібно вдосконалити.
Ровер Mars 2020 року, як очікується, буде відкрито 17 липня 2020 року з космодрому на мисі Канаверал за допомогою ракети-носія Atlas 541.
Передбачається, що поверхні Марса апарат досягне 18 лютого 2021 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»