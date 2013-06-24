25 серпня Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко підписала Меморандум про співпрацю між Міністерством економіки України та Superhumans Center.Про це повідомляє Урядовий портал.

Метою цього Меморандуму є створення умов для підтримки підприємництва в Україні через грантову програму на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей. Документ передбачає поширення інформації про можливості для ветеранів та ветеранок у центрі реабілітації та протезування Superhumans Center, проведення спільних заходів, зокрема, і для обміну досвідом.

«Хочу подякувати центру Superhumans за виконання важливої місії – допомоги бійцям відновитись і повернутися до цивільного життя. Ми всі вдячні нашим захисникам та захисницям за той вибір, який вони зробили і який веде нас до перемоги. В свою чергу, ми маємо віддячити нашим героям новими можливостями для втілення мрій, створення бізнесів і навчання. Наше завдання, щоб виходячи із реабілітаційного центру, лікарні або госпіталю, ветеран чи ветеранка не просто мали протез, а ще й мали умови та бажання його використовувати. Аби у них була робота, куди хочеться іти, бізнес, який хочеться розвивати, оселя, куди хочеться повертатися після насиченого дня», - відзначила Юлія Свириденко.

Так, аби ветерани мали можливість започаткувати чи розширити свій бізнес, вони можуть стати учасником урядової грантової програми «Власна справа» від Міністерства економіки та отримати від 250 тис. до 1 мільйона гривень фінансування. Важливою умовою є створення нових робочих місць. Крім того, фінансову підтримку можна отримати завдяки конкурсним програмам від Українського ветеранського фонду – до 3 млн грн.

Загалом вже понад 400 ветеранських бізнесів і громадських організацій ветеранів отримали фінансову підтримку та гранти на 100 млн грн завдяки різноманітним державним програмам.

Крім того, вже працюють програми навчання від партнерів, де всі охочі можуть отримати консультації чи дізнатися, як податися на грант, написати бізнес-план, чи як ефективно використати кошти. Також є можливість здобути нову професію чи підвищити навички в 11 Центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості, або отримати ваучери на навчання – від ІТ-технологій до сільського господарства.