29 вересня відбулися консультації заступника Міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса та спеціального представника України з питань придністровського врегулювання Юрія Клименка зі спеціальним представником Діючого головування в ОБСЄ з питань придністровського врегулювання Томасом Маєр-Хартінгом. Про це повідомляє Урядовий портал.

Євген Перебийніс та Юрій Клименко наголосили на відданості нашої держави справі мирного врегулювання конфлікту із забезпеченням при цьому суверенітету й територіальної цілісності Республіки Молдова в межах її міжнародно визнаних кордонів. Вони окремо підкреслили негативний вплив на переговорний процес у форматі «5+2» триваючої повномасштабної війни росії проти України.

Привернуто увагу до дискредитації кремлем його ролі як гаранта дотримання досягнутих домовленостей та посередника у врегулюванні конфлікту у зв’язку з його брутальною агресією проти іншого гаранта і посередника - нашої держави. Українська сторона підкреслила необхідність врахування російського деструктивного чинника при виробленні подальших підходів до розв’язання конфлікту.

Учасники консультацій відзначили першочергову важливість підтримання стабільності в Придністровському регіоні Республіки Молдова та запобігання його втягуванню у війну росії проти України.

Співрозмовники також обговорили перспективи розгляду питання щодо переговорного процесу з придністровського врегулювання у форматі «5+2» на засіданні Ради Міністрів закордонних справ ОБСЄ на початку грудня.

Довідково

Формат «5+2» передбачає участь у переговорному процесі Молдови і Придністров’я як сторін конфлікту; України, ОБСЄ, РФ – як посередників та США й ЄС – як спостерігачів.