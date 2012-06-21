22 липня в обігу з'явиться нова пам'ятна монета "Маяки України". Номіналом 5 грн, зроблена буде з нейзильберу. На аверсі зобразили фрагмент карти України з півостровом Крим. На береговій лінії крапками позначені маяки.

"В Україні, яка розташована на перетині торгових шляхів Східної Європи й Середземноморського басейну та має понад 2500 кілометрів морського узбережжя, налічуються десятки маяків. Кожен має власну назву, історію та форму. Маяки не лише виконують функцію забезпечення судноплавства, а також є надбанням національної культурної спадщини України", – повідомили в Нацбанку.

На реверсі монети в центрі зобразили розу вітрів. Вона символізує правильний вибір шляху та щасливе його завершення. На тлі стилізованих хвиль зобразили Аджигольський, Зміїний, Євпаторійський, Мегапномський, Іллінський та Бирючий маяки.

Випустять 35 тисяч монет із маяками.

Національний банк працює над зміною дизайну монет номіналом 1 та 2 грн. Українці почали скаржитися на їхню якість. Їх мають зробити зручнішими для людей з вадами зору та похилого віку.

В обіг монети номіналом 1 та 2 грн запровадили 2018 року. 2019-го українці почали користуватися монетою номіналом 5 грн, а 3 червня в обігу з'явилася монета номіналом 10 грн.