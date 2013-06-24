В Одесі внаслідок одного з ракетних обстрілів військами рф пошкоджено пам'ятник архітектури - Воронцовський палац.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, якого цитує у Телеграмі Одеська міськрада.

«Внаслідок ракетного удару по Одесі вибуховою хвилею завдано шкоди пам'ятнику архітектури XIX століття – Воронцовському палацу. Вибито шибки, постраждали елементи ліпнини, покрівля», - відзначив Труханов.

Він додав, що хоче ще раз звернутися до міжнародної організації ЮНЕСКО щодо прийняття Одеси до списку Світової спадщини. «Ми маємо зберегти нашу архітектуру для майбутніх поколінь – не лише Одеси, а й усього світу», - наголосив міський голова.

Нагадаємо, влада Одеси працює над підготовкою документів для включення центральної частини Одеси до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Нещодавно відбулася зустріч мера Одеси Труханова з директором центру Світової спадщини ЮНЕСКО Лазаром Елунду Ассомо, на якій йшлося про включення історичної частини Одеси до списку Світової спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою. Після цього зі спеціалістами мерії працювали експерти, які допомогли в оформленні всієї документації.