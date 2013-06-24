Ліквідацію наслідків технологічної аварії на об’єктах енергетики міста Одеса обговорили учасники засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулося 6 лютого під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє Урядовий портал.

Комісія розглянула впровадження комплексу заходів для безперебійного функціонування критичної інфраструктури та забезпечення першочергових потреб населення.

«Минулого тижня сталася масштабна технологічна аварія на одній із підстанцій, яка забезпечувала електрикою пів мільйона людей в Одеському районі. Ми оперативно оформили необхідні доручення для розв’язання проблеми. Вдалося повністю заживити критичну інфраструктуру та частково повернути світло людям. Зараз маємо зробити наступні кроки, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію», — зазначив Денис Шмигаль.

Як повідомили в Міненерго, за минулу ніч вдалося збільшити тривалість подачі світла людям, однак через початок робочого тижня збільшилося споживання. Енергетики цілодобово ведуть ремонтні роботи на підстанції, яка зазнала аварії.

Міністр енергетики Герман Галущенко також повідомив, що всі генератори, які були відправлені в Одесу, вже доставлені в місто. За даними Одеської ОВА, ідеться про 82 дизель-генератори.

Як зазначили в Одеській обласній військовій адміністрації, усі котельні централізованого опалення заживлені та забезпечують теплом 90% мешканців. Решта 10% — це локальні котельні, які працюють від подачі електроенергії. В ОВА наголосили, що будинків, де цілодобово відсутнє теплопостачання, немає. Об’єкти водопостачання також функціонують, зокрема за допомогою генераторів.

Крім того, за інформацією Одеської ОВА, в Одеському районі працює 342 Пункти незламності, зокрема 300 — в м. Одеса.

Прем’єр-міністр дав завдання завезти додаткові генератори на Одещину до подальшої стабілізації ситуації з електроенергією. Також Уряд на найближчому засіданні опрацює питання виділення коштів для Одеської ОВА на закупівлю запасів пального для генераторів.