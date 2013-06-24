Упродовж січня — липня 2021 року підприємства 11 регіонів збільшили обсяги будівельних робіт. Найбільший обсяг виконаних будівельних робіт у Києві — 22,3 мільярда гривень. Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

«Показники діяльності за сім місяців 2021 року демонструють, що будівельна галузь зберігає стабільність. Індекс будівельної продукції становить 100% порівняно з відповідним періодом 2020 року. Загалом упродовж січня — липня підприємства України виконали будівельних робіт на понад 97,4 мільярда гривень», — зазначила посадовиця.

Як свідчать дані, у січні — липні 2021 року нове будівництво становило 35,6% загального обсягу виробленої продукції, капітальний та поточний ремонти — 36,5%, реконструкція і технічне переоснащення — 27,9%. Порівняно з відповідним періодом 2020 року збільшили обсяги будівельних робіт підприємства 11 регіонів. З них найбільше — у Тернопільській (на 54,8%), Рівненській (на 23,9%), Черкаській (на 18,8%) областях. Підприємства Києва та Одеської, Дніпропетровської, Харківської, Київської, Львівської, Полтавської й Донецької областей виконали 76% загального обсягу будівництва.

За даними Державної служби статистики, за перше півріччя 2021-го було прийнято в експлуатацію близько 4,8 мільйона кв. м житла, що на 30% більше порівняно з відповідним періодом 2020 року. Понад 55% загального обсягу площі житла прийнято у Київській, Львівській, Одеській, Харківській областях та м. Києві, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.