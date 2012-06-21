На виконання завдання Президента України Володимира Зеленського сьогодні уряд реалізував рішення виїзного засідання Ради національної безпеки і оборони щодо недопущення зростання тарифів на електроенергію для населення. Про це заявив прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров на брифінгу в Офісі Президента в середу.

«Ми обіцяли, що до Дня Незалежності зможемо назвати нові тарифи на електроенергію, і так само обіцяли, що зростання цін на електроенергію не буде. Фактично навіть є певне зниження. З 1 жовтня для домогосподарств, які споживають до 250 кВт • год на місяць, тариф знизиться до 1,44 гривні за 1 кВт • год. Для тих, хто споживає понад 250 кВт • год, ціна не змінюється – 1,68 гривні», – зазначив він.

Сергій Никифоров зауважив, що для переважної більшості сімей з’явилася реальна можливість і стимул заощадити на електроенергії. За його словами, згідно зі статистикою, до 80% домогосподарств споживають електроенергію на рівні 250 кВт • год на місяць або менше.

«І тепер дуже доречно згадати страшилки частини політиків, частини експертів та частини ЗМІ, які пророкували страшенне зростання цін на електроенергію. Просто згадайте, хто саме це говорив, від кого саме ви це чули. І просто знайте, що ці люди брешуть», – додав прес-секретар Президента України.