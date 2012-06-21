Візит Федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель в Україну 22 серпня підтверджує, що без участі Президента Володимира Зеленського наявні у Європі безпекові питання не вирішуються. Про це заявив прес-секретар Глави Української держави Сергій Никифоров на брифінгу в середу в Офісі Президента.

«Ангела Меркель і Володимир Зеленський говоритимуть про те, як конкретно Німеччина буде гарантувати виконання тих зобов’язань, які вона взяла на випадок, якщо Росія після запуску «Північного потоку – 2» спробує якимось чином зловживати своїм монопольним становищем», – повідомив речник Президента України.

За словами Сергія Никифорова, Глава Української держави й канцлер Німеччини обов’язково вестимуть мову про ситуацію на сході України, та про те, як реанімувати переговори щодо припинення війни на Донбасі.

Також на порядку денному будуть двосторонні відносини, адже Німеччина є ключовим політичним і економічним партнером України в Європі, зокрема у сферах торгівлі, промисловості та енергетики.

«Потенціал для зміцнення цих відносин неабиякий. Говоритимуть і про це», – зазначив прес-секретар Володимира Зеленського.

Сергій Никифоров наголосив: візит Ангели Меркель ще раз доводить, що «про Україну без України – ані слова».

«І що без прямих переговорів з Президентом України сучасні найважливіші безпекові питання в Європі не вирішити», – зауважив він.