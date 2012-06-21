Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Попередній максимум з початку пандемії був встановлений у столиці Японії 7 січня (2520 хворих). За минулу добу антирекорд був побитий – зафіксовано 2848 хворих на коронавірусну інфекцію. Сплеск заражень пов'язують з початком у місті Олімпіади.

Всього за весь період пандемії в Токіо виявили понад 200 тисяч випадків COVID-19, повідомляє у вівторок, 27 липня, агентство Associated Press. У мегаполісі з 12 липня діє режим надзвичайного стану, який триватиме до закінчення Олімпійських і Паралімпійських ігор, тобто до 5 вересня. З цієї причини спортивні заходи проходять без глядачів.

На самій Олімпіаді виявили вже понад 100 випадків зараження коронавірусом. Міжнародний олімпійський комітет 25 липня дозволив трохи послабити коронавірусне обмеження для призерів Ігор. Під час фотографування на церемонії нагородження атлети зможуть за сигналом організаторів на півхвилини знімати маски. При цьому спортсменам доведеться залишатися на своїй сходинці п'єдесталу і дотримуватися соціальної дистанції. Для спільного фотографування їм потрібно знову надіти засоби захисту.

Літні Олімпійські Ігри повинні були пройти в 2020 році, проте через пандемію коронавирусної інфекції змагання були перенесені на рік. Турнір проходить в Токіо з 23 липня по 8 серпня.