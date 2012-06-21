Команда популярного месенджера вже проводить тестування бета-версій майбутнього великого оновлення – Telegram 8.0. Як показують додані в програмі бета-версії, з’являться кілька цікавих функцій.

Йдеться, перш за все, про:

♦ швидкий перехід до наступного непрочитаного новинного каналу, використовуючи жест змахування вгору;



♦ оновленої відправки повідомлень без імені відправника;



♦ можливості записувати голосові чати в різних режимах;



♦ рекламні повідомлення Sponsored;



♦ анімовані градієнтні фони для повідомлень, повідомляє Bucha.Life, посилаючись на сайт IXBT.

«Також оновиться дизайн предпереглядів стікерів після введення емодзі і анімовані емодзі для вкладки GIF-анімації», – йдеться в повідомленні. Коли версія Telegram 8.0 буде доступна для користувачів, поки невідомо.

Наразі Telegram проводить масштабне тестування групових відеодзвінків з необмеженою кількістю глядачів. В кінці липня розробники запустили дзвінки з підтримкою до тисячі осіб. Тоді ж команда Telegram пообіцяла, що в одному з найближчих оновлень обмеження на кількість глядачів буде знято.

Telegram став сьомим за кількістю завантажень додатком у світі в 2020 році. «Кожна функція, що додається, змушує мене думати про нові поліпшення, які нам ще належить реалізувати. Це схоже на досягнення вершини гори тільки для того, щоб відкрити для себе ще більші висоти, на які можна піднятися», – написав творець месенджера Павло Дуров в повідомленні, присвяченому 8-річчя програми.