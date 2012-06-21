Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Значна частина великих астероїдів і комет, які перетинають орбіту Землі, ще не виявлена і становить загрозу людству, йдеться в звіті Науково-технічного підкомітету Комітету ООН з використання космічного простору в мирних цілях.

«За оцінками, ідентифіковано лише близько 40% значних за розміром об'єктів, що зближуються із Землею», – йдеться в документі.

При цьому вчені по всьому світу знають про більш ніж 25 тисяч космічних тіл, що зближуються із Землею – у 2020 році всесвітня мережа астрономічних обсерваторій зібрала майже 39,5 млн записів про спостереження астероїдів і комет.

Раніше фахівці NASA прийшли до висновку, що наслідки виверження супервулкана є для Землі більш катастрофічними, ніж падіння астероїда. Крім того, деякі вчені вважають, що загрозу несуть не великі астероїди, які можна відстежити, а середні і малі.