Україна презентувала звіт про декарбонізацію енергосектору до 2050 року і попередню версію Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК) на період 2025—2030 років під час панельної дискусії Ukraine’s path to Net Zero — 2030 and 2050 goals. Панельна дискусія відбулася в межах заходів Кліматичної конференції ООН СОР28.

Участь у заході взяли міністр енергетики Герман Галущенко, міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Олексій Соболев під час виступу презентував попередні напрацювання в межах розробки НПЕК, основні цілі плану та результати перших моделювань для плану.

«До 2030 року очікуємо, що 27% становитимуть поновлювані джерела в кінцевому споживанні енергії, на 30% відбудеться скорочення викидів метану, і ми поступово відмовлятимемось від використання вугілля до 2035-го. Ще обговорюємо інші амбітні цілі та будемо раді представити їх у першому проєкті НПЕК у грудні 2023-го — січні 2024 року», — розповів про цілі та перспективи з розроблення плану Олексій Соболев.

Міністр енергетики Герман Галущенко представив звіт Clean Energy Roadmap: From Reconstruction to Decarbonization in Ukraine, в якому було подано плани зі зменшення викидів до 2050 року. Очільник Міненерго нагадав, що в межах COP28 Україна та ще понад 20 країн приєдналися до декларації про об’єднання зусиль щодо потроєння обсягів використання ядерної енергії у світі. Герман Галущенко підкреслив важливість цих намірів для України, де атомна генерація навіть після окупації найбільшої атомної АЕС — Запорізької продовжує виробляти понад 55% електроенергії у країні.

«Але події на Запорізькій АЕС можуть поставити під сумнів наші глобальні наміри. Будь-який ядерний інцидент на станції зупинить ренесанс атомної енергетики, до якого ми спільно прагнемо. Тому світ має якнайшвидше посилити тиск на росію і змусити виконати резолюції МАГАТЕ щодо деокупації Запорізької АЕС та її передачі українському персоналу», — наголосив у виступі Герман Галущенко.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець поділився ключовими компонентами розвитку кліматичної політики в Україні.

«В основі зеленого відновлення України та досягнення Net Zero має бути кліматична політика як невід’ємна складова всіх політик та секторальних планів відбудови. Саме тому Міндовкілля нині напрацьовує кліматичне законодавство, яке створить основу для кліматичного врядування», — повідомив він.

Помічник Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт висловив щиру підтримку Україні та ідеї розвитку для нашої країни в галузі енергетики.

«Коли Європі треба буде заповнити діру, яка виникла внаслідок відмови від російських енергоносіїв, використання можливостей України — вітру, сонця, атомної енергії, а також найважливіших мінералів і металургії — могли б розблокувати потенціал України», — акцентував він.

Виконавчий віцепрезидент Європейської комісії з Європейської зеленої угоди Марош Шевчовичвисловив підтримку кліматичним та енергетичним реформам України.

«Ми підтримуємо підхід build back better і хочемо допомогти вам у цьому. Ми завжди підтримуємо все, що робиться для реформ, і схвалюємо розроблення НПЕК», — розповів Марош Шевчович.

Виконавчий директор Міжнародного агентства з енергетики Фатіх Бірол наголосив, що головна мета роботи з Україною — підняти стійкість української енергетичної системи, збільшити її децентралізацію та провести диджиталізацію, а найважливіше — що більше Україна буде інтегрована в ЄС, то вищою буде стійкість нашої енергетичної системи.

Регіональний директор з питань інфраструктури в Європі та Центральній Азії Чарльз Корм’єрозповів, що Україна потребуватиме великих інвестицій, щоб реформувати енергетичний сектор, і може стати енергетичним хабом у майбутньому.

Директор Секретаріату Енергетичного співтовариства Артур Лорковскіпозитивно оцінив процес розроблення НПЕК та швидкість реформ в енергетичному секторі.

Джерело:

Міністерство економіки

Довідково

Захід організували Міністерство енергетики, Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів спільно з аналітичним центром DiXi Group за підтримки UK AID та Net Zero World.

НПЕК — стратегічний документ, спрямований на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для забезпечення сталого розвитку України в період 2025—2030 років.