27 серпня в Україні пройдуть зливи, місцями у східних областях - грози. На півночі та заході трохи потеплішає.
На сході та півдні очікується спека до +30°С.
Переважатиме хмарна погода, повідомляє "Уніан". Пропонуємо детальніше ознайомитися із синоптичною ситуацією в обласних центрах.
У Києві сьогодні буде сухо. Очікується невелика хмарність. Температура повітря вдень сягатиме +23°С.
У Львові в п'ятницю пройде злива, також буде невелика хмарність. Вдень до +18°С.
У Луцьку - суцільна хмарність, але сухо. Температура вдень становитиме +19°С.
У Рівному та Хмельницькому в п'ятницю очікується суха хмарна погода з проясненнями, вдень потеплішає до +20°С.
У Тернополі 27 серпня буде хмарно з проясненнями, вдень стовпчики термометрів покажуть +19°С.
В Івано-Франківську сьогодні пройде дощ, тому буде похмуро. Очікується суцільна хмарність і денні +20°С.
У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вдень повітря прогріється до +23°С.
У Вінниці, Черкасах і Житомирі сьогодні невелика хмарність і температура в межах +13...22°С.
У Кропивницькому в п'ятницю температура становитиме +24°С, невелика хмарність.
У Полтаві сьогодні пройде невеликий дощ, очікуються хмарність і температура повітря +14...25°С.
В Одесі 27 серпня - сухо, невелика хмарність. Температура вдень становитиме +24°С.
У Херсоні в п'ятницю вдень стоятиме спека до +27°С, невелика хмарність.
У Миколаєві також буде невелика хмарність, вдень потеплішає до +26°С.
У Запоріжжі сьогодні хмарно з проясненнями та +27°С.
У Сумах очікується сильна злива, денна температура повітря становитиме +23°С, невелика хмарність.
У Харкові також дощитиме, буде невелика хмарність, температура вдень до +27°С.
У Дніпрі буде сухо, температура вдень сягне позначки +27°С, невелика хмарність.
У Сімферополі в п'ятницю теж буде невелика хмарність, температура +15...28°С.
У Сіверськодонецьку пройде злива, вдень стоятиме спека +30°С і невелика хмарність.