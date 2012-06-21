27 серпня в Україні пройдуть зливи, місцями у східних областях - грози. На півночі та заході трохи потеплішає.

На сході та півдні очікується спека до +30°С.

Переважатиме хмарна погода, повідомляє "Уніан". Пропонуємо детальніше ознайомитися із синоптичною ситуацією в обласних центрах.

У Києві сьогодні буде сухо. Очікується невелика хмарність. Температура повітря вдень сягатиме +23°С.

У Львові в п'ятницю пройде злива, також буде невелика хмарність. Вдень до +18°С.

У Луцьку - суцільна хмарність, але сухо. Температура вдень становитиме +19°С.

У Рівному та Хмельницькому в п'ятницю очікується суха хмарна погода з проясненнями, вдень потеплішає до +20°С.

У Тернополі 27 серпня буде хмарно з проясненнями, вдень стовпчики термометрів покажуть +19°С.

В Івано-Франківську сьогодні пройде дощ, тому буде похмуро. Очікується суцільна хмарність і денні +20°С.

У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вдень повітря прогріється до +23°С.

У Вінниці, Черкасах і Житомирі сьогодні невелика хмарність і температура в межах +13...22°С.

У Кропивницькому в п'ятницю температура становитиме +24°С, невелика хмарність.

У Полтаві сьогодні пройде невеликий дощ, очікуються хмарність і температура повітря +14...25°С.

В Одесі 27 серпня - сухо, невелика хмарність. Температура вдень становитиме +24°С.

У Херсоні в п'ятницю вдень стоятиме спека до +27°С, невелика хмарність.

У Миколаєві також буде невелика хмарність, вдень потеплішає до +26°С.

У Запоріжжі сьогодні хмарно з проясненнями та +27°С.

У Сумах очікується сильна злива, денна температура повітря становитиме +23°С, невелика хмарність.

У Харкові також дощитиме, буде невелика хмарність, температура вдень до +27°С.

У Дніпрі буде сухо, температура вдень сягне позначки +27°С, невелика хмарність.

У Сімферополі в п'ятницю теж буде невелика хмарність, температура +15...28°С.

У Сіверськодонецьку пройде злива, вдень стоятиме спека +30°С і невелика хмарність. 