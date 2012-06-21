Підвищенням цін на продовольство нині вже нікого не здивуєш, але одним з харчових продуктів, що подорожчали найбільше, став цукор. Він як почав дорожчати ще торік восени, то не зупиняється й досі. Ціни на цукор зросли відтоді приблизно вдвічі й тепер на 70—90% перевищують світові, про що свідчить порівняння цін на Лондонській біржі та в Україні.