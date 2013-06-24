В Міністерстві економіки України пройшла нарада щодо роботи підприємств легкої промисловості під час воєнного стану. Підприємці розповіли про особливості роботи під час війни і виробили з чиновниками подальші рекомендації щодо удосконалення умов роботи галузі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Найбільшими проблемами для галузі підприємці назвали неможливість планувати роботу для держзамовлення, завищені митні платежі через індикативні ціни на митниці та різні умови для компаній, проблемні питання щодо постачання за державним замовленням та нерівні умови у порівнянні з іноземними виробниками.

Також підприємці скаржились на те, що податкова виставляє штрафні санкції за неповернення валютної виручки ЗЕД, експортерам готової продукції. Основною причиною таких порушень норм валютного нагляду в галузі легкої промисловості є неможливість завершити виконання договорів постачання, укладених до 24 лютого 2022р. з резидентами рф та рб через законодавчу заборону здійснювати таку діяльність.

«Треба удосконалити умови роботи підприємств легкої промисловості таким чином, щоб підприємства працювали в однакових умовах. Міністерство економіки України знає про існування проблеми з індикативними цінами на митниці і найближчим часом ми організуємо зустріч бізнесу і митників, щоб виробити механізми більш оперативного реагування на зміни світових цін на сировину. Маємо зробити так, щоб митні платежі нараховувались відповідно до актуальних світових цін на сировину», - заявила Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Також сторони обговорили дію Рамкових угод у закупівлях речового майна для силових відомств. За словами заступника Міністра економіки Надії Бігун, в Прозорро розробляються зміни, які дозволять закуповувати речове майно через електронну систему, з дотриманням вимог до безпеки інформації, але одночасно забезпечать конкуренцію та доступ ринку до цих закупівель.

Також було обговорено питання бронювання співробітників підприємств легпрому. Для них найбільш оптимальним є шлях бронювання, як підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Підприємствам легпрому було запропоновано звернутися до Міністерства економіки України задля бронювання працівників згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 76від 27.01.2023 р. В Міністерстві пообіцяли в робочому порядку проводити консультації, а також надавати іншу допомогу підприємцям, щоб прискорити оформлення відповідних документів.