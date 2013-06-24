Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок рф. Про це йдеться на офіційній сторінці фейсбука Сухопутних військ ЗС України
Слідкуйте за оновленнями.
Оперативна інформація зі сходу України. В районі Щастя знищено два танка та декілька вантажівок рф. Про це йдеться на офіційній сторінці фейсбука Сухопутних військ ЗС України
Слідкуйте за оновленнями.
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