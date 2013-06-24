Визначено нових переможців програми «Власна справа». В рамках дванадцятої хвилі реалізації цієї ініціативи 626 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 148,3 млн грн, буде створено 1419 нових робочих місць. Про це повідомила Перший віце-прем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«В рамках грантової програми мікрокредитування «Власна справа» підприємці можуть отримати мікрогранти на започаткування або розширення власного бізнесу на суму до 250 тисяч грн. Головною умовою допомоги від держави є створення нових робочих місць. Таким чином ми одночасно підтримуємо бізнес і боремось з безробіттям. Наразі в рамках вже 12-ї хвилі реалізації цієї програми українці отримають майже півтори тисячі нових робочих місць», - заявила Юлія Свириденко.

Серед переможців дванадцятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах:

192 - оптова та роздрібна торгівля,

103 - переробна промисловість,

79 - тимчасове розміщування й організація.

Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 1419 робочих місць.

Найбільша кількість переможців 12-ї хвилі зі Львівської (113 осіб) та Рівненській (68 осіб) областей, а також з міста Києва (61 особа).

Сумарно з початку реалізації програми “Власна справа” було затверджено грантів на суму близько 776,8 млн грн для 3321 підприємця. За попередніми розрахунками, буде створено 8313 нових робочих місць.

Довідково

Проект єРобота включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.