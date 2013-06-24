В рамках програми релокації бізнесу 692 підприємства переміщено із зони активних бойових дій в безпечні регіони України. З них вже 477 компаній відновили свою роботу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом на платформі цифрової взаємодії для допомоги в релокації зареєстровано 1763 заявки від підприємств, які хочуть перемістити свої потужності. Наразі 326 компаній знаходяться на етапі переїзду – для них здійснюється пошук підходящої локації або способу транспортування.

«З перших днів війни Уряд акцентує увагу на програмах з підтримки бізнесу. Важливо максимально зберегти українську промисловість. Саме тому ми запустили програму релокації. До участі може долучитися будь-яке підприємство, отримавши допомогу в розв’язанні логістичних питань, перевезенні та монтажі обладнання, пошуку приміщення з необхідною інфраструктурою. Щоб пришвидшити та скоординувати дії з усіма учасниками програми, запустили цифрову платформу з релокації. Вона дозволяє покращити організацію процесу переїзду та запропонувати підприємцям додаткові можливості», – зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Нагадаємо, в рамках програми підприємства можуть переїхати в одну з західних областей України. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Волинська та Рівненська області.