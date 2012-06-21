Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

Згідно з дослідженням, опублікованим Швейцарським федеральним інститутом водних наук і технологій (Eawag), зміна клімату значним чином відбилося на ландшафті Швейцарських Альп. До того ж сталося це набагато швидше, ніж передбачалося раніше. Свідченням цього є утворення в горах майже 1200 нових озер. Причому сталося це за порівняно невеликий проміжок часу – з кінця Малого льодовикового періоду, тобто приблизно з 1850 року.

Вчені відзначають, що велика частина цих озер (майже 1000) існує і зараз. Такі результати виявилися для вчених досить несподіваними, адже на початку проєкту вони думали, що нових озер буде значно менше. Отримані ж дані наочно свідчать про те, наскільки помітно виявилося прискорення формування. Також наголошується, що всього лише за одне минуле десятиліття їх додалося близько 180.

В ході вивчення наявних даних вчені записали розташування, висоту, форму і площу озера в різний час, а також тип матеріалу греблі і поверхневого дренажу для кожного з 1200 озер, які утворилися з 1850 року. Грунтуючись на цій інформації, дослідники змогли більш повно оцінити можливі небезпеки, включаючи ризик повені в разі прориву греблі.

В результаті дослідження показало, що льодовики в Швейцарських Альпах стрімко тануть. Так, тільки в минулому році вони втратили цілих два відсотки свого обсягу. І навіть якщо буде повністю виконано Паризьку хартію, дві третини альпійських льодовиків все одно будуть втрачені.

Крім того, вчені з'ясували, що перший пік появи льодовикових озер в Швейцарських Альпах в досліджуваному періоді спостерігався між +1946 і 1973 роками, коли в середньому щорічно з'являлося майже вісім нових озер. Після короткочасного спаду швидкість утворення озер різко зросла в період з 2006 по 2016 рік. Тут щорічне збільшення озер становило в середньому 18, при цьому поверхня води щорічно збільшується більш ніж на 400 квадратних метрів.