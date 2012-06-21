Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»

У східній турецькій провінції Муш група дослідників виявила скам'янілості морських істот, вік яких оцінюється в 35 мільйонів років.

В ході польових досліджень, проведених в районі Буланік міста Муш, було виявлено скам'янілості, що належать морським істотам віком близько 35 мільйонів років.

Вчені, повідомили журналістам, що морські скам'янілості безхребетних відправлять палеонтологам для визначення віку, виду і роду.

«Ми знайшли скам’янілості черевоногих молюсків і морських їжаків, а також скам'янілості, які належать до різних видів. Ми думаємо, що їм може бути 35 мільйонів років. У нас будуть нові дані і нова інформація про палеогеографію і палеокліматичні умови Муша, особливо щодо географії цього регіону», – кажуть дослідники.

Інформація про ці скам'янілості може допомогти переосмислити регіональну географію Східної Анатолії. Адже скам’янілості, виявлені на висоті 1600 метрів (5250 футів), «природно вказують, що це місце раніше було морем».