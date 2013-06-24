Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час телемарафону «Єдині новини».

«Насправді наші громадяни склали тест на володіння зброєю 24 лютого. Було роздано десятки тисяч одиниць зброї у великих містах. Нині більшість власників зброї перебувають на фронті, захищають нашу державу в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях», –– розповів очільник МВС.

Коментуючи підсумки опитування в «Дії», міністр зазначив, що воно засвідчило зміну ставлення людей до питання обігу зброї. Рік тому проводили схоже соцопитування, і тоді лише третина громадян вважала за можливе володіння зброєю для власного захисту.

Щодо врегулювання цього питання Денис Монастирський наголосив, що в парламенті готують до другого читання закон про обіг цивільної зброї.

«Ми переконані, що парламентарі внесуть відповідні зміни до другого читання. Концепція володіння має бути іншою, обіг зброї має бути врегульовано на рівні закону. Моя особиста позиція: для захисту власної домівки в українця має бути зброя», –– наголосив міністр.