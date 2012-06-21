Українка Людмила Лузан здобула "бронзу" у веслуванні на байдарках і каное на Олімпійських іграх.

Лузан фінішувала третьою в дисципліні каное-одиночка на дистанції 200 м. Має результат 47.034 с., що на 0.08 с. більше, ніж у польської спортсменки й чинної чемпіонки Європи Дороти Боровської.

Цьогоріч жіноча програма в каное-спринті є дебютною на Олімпійських іграх-2020/21 у Токіо.

Це 12-та медаль України на Олімпіаді. Маємо одну золоту, дві срібних і дев'ять бронзових нагород.

Учора у медальному заліку Україна здійснила стрімкий ривок із 60-го місця на 37-ме. У нашої команди стало 11 медалей – одна золота, дві срібні й вісім бронзових. Лідирує команда Китаю з 32 золотими медалями. У збірної США – 26 найвищих нагород, у Японії – 21. У неофіційному заліку лідирують Сполучені Штати – 79 медалей. У Китаю лише 70.