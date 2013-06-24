В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 232 дитини, 431 дитина була поранена.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Більше ніж 663 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 23 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 232. Зросла кількість поранених – 431», - ідеться в повідомленні.

Дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 145, Київській - 116, Харківській - 102, Чернігівській - 68, Херсонській - 49, Луганській - 48, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

21 травня внаслідок обстрілу російськими військами селища Молодецьке Білозерського району Херсонської області була поранена 7-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами російської федерації українських міст та сіл пошкоджено 1837 закладів освіти. При цьому 172 з них зруйновано повністю.

В Офісі генпрокурора нагадали, що надати інформацію про воєнний злочин проти дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua і за телефонами: +380961004438, +380683235856.