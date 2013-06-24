В Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації загинули 263 дитини, 491 – дістали поранення.
Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«Більше ніж 754 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 10 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 263. Зросла кількість поранених – 491», - ідеться в повідомленні.
Дані не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Згідно з отриманими даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 192, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у Києві - 16, у Житомирській області - 15.
7 червня внаслідок обстрілів росіянами с. Роти Бахмутського району Донецької області були поранені двоє дітей 14 та 17 років.
У Миколаївській області 8 червня від вибухової хвилі постраждав 11-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 1971 заклад освіти. З них 194 зруйновано повністю.
Як повідомляв Укрінформ, 7 червня у Гуляйполі Запорізької області внаслідок артилерійських обстрілів російських військ вогнепальне поранення дістала дитина 2012 року народження.