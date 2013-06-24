Від початку повномасштабного вторгнення рф суди в Україні арештували активів російських та білоруських компаній на 39,5 мільярдів гривень.

Про це у Телеграміпоінформувала пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, передає Укрінформ.

«За пʼять місяців повномасштабного вторгнення російської федерації до України за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань та його структурних підрозділів суди арештували активів російських та білоруських компаній на десятки мільярдів гривень, які відтепер працюватимуть виключно на економікуй відбудову нашої держави», - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що Департамент стратегічних розслідувань НПУ з початку повномасштабної війни направив до суду обвинувальні акти щодо 270 осіб за 67 кримінальними провадженнями щодо проросійського бізнесу. За інформацією поліції, усього за напрямом роботи було оголошено 407 підозр у 216 кримінальних провадженнях та проведено більше тисячі обшуків.

Зокрема, правоохоронці вилучили транспортних засобів на суму 1,3 млрд грн, які нині служать Збройним силам України, допомагаючи нищити ворога.

«Бурові установки, авіакомпанія, цінні папери банку, авіадвигуни, вагони та тисячі тонн пального - це не повний перелік арештованих судом, за матеріалами Департаменту, активів на території України, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни країни-агресора. Загальна сума арештованого сягає майже 39,5 млрд грн», - підкреслили в повідомленні.

Як повідомлялося, у Харкові суд наклав арешт на 80 млн грн активів компанії, засновником якого є юридична особа республіки білорусь.