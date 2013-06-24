Майно дев’яти підприємств на 4,5 млрд грн, яке належало холдинговим компаніям країни-агресора, арештували.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

«У ході досудового розслідування правоохоронці виявили активи російських корпорацій на понад 4,5 млрд гривень, зокрема в офшорах, які могли використовуватись у підривній діяльності проти України», - йдеться у повідомленні.

Наразі накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки.

Фірми належать російським холдинговим компаніям «Ростех», «Татнефть», «РусАл» та «Група ГМС», зазначили у відомстві.

Досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) ККУ, триває.

Нагадаємо, 29 червня правоохоронці наклали арешт на 94 універсальні контейнеривартістю майже 18 млн гривень, що перебували у власності російських компаній.