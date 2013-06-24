Із початку повномасштабного вторгнення рф в Україні станом на 31 серпня безвісти зниклими вважаються 230 дітей.
Такі дані з державного порталу «Діти війни» оприлюднилапресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.
Згідно з оприлюдненими даними, 230 дітей є зниклими безвісти, 7297 дитини депортовані. Водночас уже знайдені 5177 дитини і 53 дитини повернуто.
Зазначається, що більш як 1114 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгненнярф.
«Станом на ранок 31 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 379. Не зазнали змін і дані щодо поранених - понад 735», - йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.
В Офісі генерального прокурора уточнили, що через бомбардування та обстріли збройними силами рф було пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 було зруйновано повністю.
Громадяни можуть надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.
Нагадаємо, на тимчасово захоплених росіянами територіях псевдовлада змушує батьків віддавати дітей у школи, погрожуючи їх вилученням із сімей.