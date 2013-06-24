В Україні станом на 13 жовтня безвісти зниклими вважаються 239 дітей, 8140 дітей - депортованими.

Ці дані із платформи «Діти війни» у Телеграміоприлюднила пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Укрінформ.

«Дані про постраждалих дітейстаном на 13 жовтня 2022 року: 239 – зниклі, 8140 – депортовані, 6578 – знайдені», - уточнюється у повідомленні.

Окремо ювенальні прокурори поінформували, що унаслідок повномасштабної війни з рф в Україні загинуло 422 дитини, і було поранено 808 дітей. Загалом понад 1230 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної війни рф з Україною.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

За даними Офісу генерального прокурора, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 407, Харківській - 254, Київській - 116, Миколаївській - 76, Чернігівській - 68, Запорізькій - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них 313 зруйновано повністю», - заявили у відомстві.

Громадяни можуть надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Як повідомлялося, 12 жовтня у Офісі Омбудсмана поінформували, що в Україні із початку повномасштабної війни із рф вважаються повернутими 96 дітей.