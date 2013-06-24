Проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні було розглянуто під час координаційної наради під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони, Міністерства економіки й ДСНС. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Через російську агресію Україна на сьогодні є однією з найбільш забруднених мінами й снарядами країн у світі. Гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, який дає можливість почати відбудову житла й критичної інфраструктури. Потреба в розмінуванні зростає в міру звільнення українських територій», — зазначив очільник Уряду.

За інформацією ДСНС, розмінування на сьогодні найбільше потребують громади в 10 областях України. Забруднено близько 30% усієї площі держави. За даними МВС, від початку російської агресії органами ДСНС спільно з Національною поліцією було вилучено близько 500 тисяч снарядів та вибухонебезпечних предметів.

За підсумками наради було ухвалено рішення про створення державної установи Український центр гуманітарного розмінування, який виконуватиме функції секретаріату й аналітичного центру та який збиратиме й узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування в Міноборони, МВС, ДСНС, обласних військових адміністрацій, країн-партнерів та міжнародних організацій.

Як зауважив Прем’єр-міністр, така установа покращить координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності. А також дасть можливість залучити всі можливі ресурси — як внутрішні, так і зовнішні — для проведення розмінування.

Крім того, за підсумками наради було доручено розробити оперативний порядок утворення і ведення реєстру очищення земель, прискорити сертифікацію іноземних організацій, що працюють у цьому напрямку, розробити технічні регламенти процесів протимінної діяльності.