Відтепер українці, що втратили зв’язок з рідними через війну, зможуть звернутися по допомогу безпосередньо за місцем проживання. Майже у всіх областях відкриються представництва офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вчора на чолі з Уповноваженим з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олегом Котенком в Мінреінтеграції відбулася перша настановча нарада з регіональними координаторами. Обговорили роботу представництв на місцях.

«Іноді для успішного пошуку людини важлива кожна секунда, якої не можна гаяти. Розширивши команду, ми зможемо оптимізувати та пришвидшити роботу», – впевнений Олег Котенко.

Вже з понеділка координатори зможуть приступити до виконання своїх обов’язків. Налагодити з ними зв’язок можна через гарячу лінію Уповноваженого.

Телефон гарячої лінії кол-центру: 0 800 339 247 або ж у вигляді смс-повідомлень за номером: 095 896 0421 у Viber та Telegram.