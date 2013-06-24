В Україні через повномасштабну агресію російської федерації дістала поранення 631 дитина.

Як повідомляв Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.

«Більше ніж 972 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації в нашій державі. Станом на ранок 30 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 341. Зросла кількість поранених - понад 631», - ідеться у повідомленні.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 338, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 60, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

27 червня внаслідок обстріліввійськами рф Лисичанська Луганської області поранені двоє хлопчиків 13 та 15 років.

29 червня загарбники вкотре обстріляли Чугуївський район Харківської області. Поранення отримала 11-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджені 2096 закладів освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Нагадаємо, 28 червня у місті Очакові Миколаївської області унаслідок обстрілу російськими загарбниками одна дитина загинула і ще четверо поранені.