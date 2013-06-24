Кількість поранених дітей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф зросла до 679.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Офісу генерального прокурора, передає Укрінформ.

«Більше ніж 1032 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 20 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 353. Зросла кількість поранених – 679», - йдеться у повідомленні ювенальних прокурорів.

Зауважується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

За інформацією відомства, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 357, Харківській - 191, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 40.

Зокрема, у ніч на 20 липня військові країни-агресора рф обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, унаслідок чого поранення отримали троє дітей віком 3, 5 та 15 років.

У свою чергу зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами рф було пошкоджено 2185 закладів освіти, з них 221було зруйновано повністю.

Громадяни можуть надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua, та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Як повідомлялося, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький поінформував, що Угорщина наразі може прийняти на лікування поранених українських дітей і військових.