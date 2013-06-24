В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації станом на 29 серпня загинули 379 дітей, отримали поранення понад 735 дітей.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє в у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Більше ніж 1114 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. Станом на ранок 29 серпня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 379. Зросла кількість поранених - понад 735», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

За інформацією ОГП, найбільше постраждало дітейу Донецькій області - 388, Харківській - 202, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.

Зокрема, 28 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури міста Оріхів Пологівського району Запорізької області отримали поранення двоє дітей 3 та 6 років.

Зазначається, що через бомбардування та обстріли збройними силами рф було пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 було зруйновано повністю.

У відомстві оприлюднили інформацію з державного порталу «Діти війни», відповідно до якої станом на 29 серпня в Україні 223 дитини вважаються безвісти зниклими, 7013 – депортованими, 5114 – знайденими, 53 – повернутими.

Громадяни можуть надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua, та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Як повідомлялося, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що діти внутрішньо переміщених осіб розпочнуть навчання вчасно.