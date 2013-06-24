Від початку повномасштабного вторгнення війська російської федерації вбили в Україні 383 дітей, 742 дітям завдали поранень.

Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомив у Телеграмі.

«Станом на ранок 8 вересня 2022 року більше ніж 1125 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 383 дитини загинули та понад 742 отримали поранення різного ступеню тяжкості», — ідеться в повідомленні.

Наголошується, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше дітей, за даними Офісу генпрокурора, постраждали в Донецькій області — 389, Харківській — 205, Київській — 116, Миколаївській — 72, Чернігівській — 68, Луганській — 61, Херсонській — 55, Запорізькій — 46, Дніпропетровській — 26.

Через бомбардування та обстріли російськими загарбниками пошкоджені 2472 заклади освіти, 289 з них зруйновані повністю.

Нагадаємо, за інформацією Офісу генпрокурора, станом на початок вереснябезвісти зниклимив Україні вважаються 228 дітей.