Війська російської федерації вбили в Україні уже 380 дітей.
Як передає Укрінформ, про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«Станом на ранок 1 вересня 2022 року більше ніж 1116 дітейпостраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 380 дітей загинули та понад 736 отримали поранення різного ступеню тяжкості», - йдеться в повідомленні.
Дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 203, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.
31 серпня в Синельниківському районі Дніпропетровської області на касетному боєприпасі смертельно травмувався 17-річний хлопець.
30 серпня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом Харкова дістала поранення 6-річна дівчинка.
Через бомбардування та обстріли збройними силами росії пошкоджено 2328 закладів освіти. З них 289 зруйновано повністю.