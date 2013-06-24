В Україні понад місяць діє державна інформаційна платформа Діти війни. Чималих зусиль до якнайшвидшого повернення маленьких депортованих українців додому докладає Мінреінтеграції. Від початку повномасштабної війни за сприяння відомства вже повернуто 55 дітей, 31 з них – безпосередньо з росії.Про це повідомляє Урядовий портал.

Національне інформаційне бюро спільно з Мінреінтеграції постійно контролюють це питання. Щодня на гарячій лінії опрацьовуються безліч звернень людей, які повідомляють про факти незаконного вивезення дітей до рф.

Команда Мінреінтеграції активно підтримує діток також після повернення на батьківщину: проводяться зустрічі з сім’ями, надається допомога у вирішенні побутових проблем та адаптації тощо.

Нагадуємо, міжнародні конвенції та документи Міжнародного кримінального суду визнають депортацію воєнним злочином. За злочини проти нашої держави та маленьких українських громадян росія буде жорстоко покарана. Україна буде судитися проти рф за фактами так званого усиновлення викрадених та вивезених українських дітей. Вся інформація про це акумулюється на порталі Діти війни.

Кожен, хто має будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей до рф, може зателефонувати до НІБ на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13.