Через знищення зерносховищ та тимчасову окупацію до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна складатиме 10-15 млн тонн.

Про це повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства Маркіян Дмитрасевич, передає Укрінформ із посиланням на Мінагрополітики.

«Через знищення інфраструктури для зберігання та тимчасову окупацію в нас з 75 млн тонн потужностей для зберігання залишилось в розпорядженні зерносховищ лише близько на 60 млн тонн. До кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зернаскладатиме 10–15 млн тонн», – сказав заступник міністра.

Він зазначив, що після початку повномасштабної війни Україні вдалось експортувати лише 5,2 млн тонн продукції, у той час як до 24 лютого щомісячний експорт становив 5–6 млн тонн. Крім того, з очікуваного врожаю понад 60 млн тонн необхідно буде експортувати 30–40 млн тонн.

Дмитрасевич наголосив, що неможливість експорту з України врожаїв минулого та цього року, зменшені посіви озимих спричинять подальше зростання цін на продовольчих ринках.

За словами заступника міністра, зараз розглядаються два пріоритетних проєкти, які можуть допомогти налагодити експорт українського зерна. Перший із них – проєкт міжнародного фонду для придбання сільськогосподарської продукції в українських фермерів із подальшим експортом. Очікується, що це дозволить аграріям отримати необхідний поточний капітал для посівних та збиральних кампаній сезонів цього та наступного років.

«Другий проєкт – будівництво перевантажувальних транскордонних терміналів для зернових культур та рослинних олій. Їхня основна ідея – перетин кордону продукцією через зернові конвеєри та трубопроводи для олій», – розповів Дмитрасевич.

Він підкреслив, що за неможливості реалізувати свою продукцію, а відповідно – за відсутності обігових коштів, високих цін на пальне, добрива та логістику, – українські фермери не зможуть працювати над новим врожаєм.

Як повідомлялося, у червні 2022 року Україна експортувала 2,17 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 470 тис. тонн, або 25% більше, ніж попереднього місяця.

За 2021/2022 маркетинговий рік Україна експортувала 61,52 млн тонн зерновихта олійних на загальну суму 22,2 млрд доларів.