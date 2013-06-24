Українські захисники з 24 лютого по 23 квітня ліквідували близько 21 600 російських військових.
Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє уФейсбуці.
Також ЗСУ знищили 854 ворожі танки, бойових броньованих машин - 2205, артилерійських систем - 403, РСЗВ - 143, засобів ППО - 69, літаків - 177, гелікоптерів - 154, автомобільної техніки - 1543, кораблів/катерів - 8, цистерн з ПММ - 76, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182, спеціальної техніки - 27, пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.