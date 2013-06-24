Збройні сили України з 24 лютого по 9 травня ліквідували близько 25 тисяч 650 (+150) російських військових.
Як передає Укрінформ, про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.
Також знищено танків 1145 (+15) одиниць, бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23), артилерійських систем – 513 (+4), РСЗВ - 185 (+6), засобів ППО - 87 (+1), літаків – 199 (+0), гелікоптерів – 158 (+2), автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9), кораблів / катерів - 12 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17), спеціальної техніки - 41 (+2), крилатих ракет - 94 (+2).
Найбільші втрати росіян минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку. Дані уточнюються.