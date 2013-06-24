У п'ятницю, 23 вересня, в Україні переважатиме дощова погода із ранковими туманами в окремих областях.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«23 вересня вночі в західних та Житомирській областях невеликийдощ, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні, крім більшості південних та центральних областей, невеликий, на Донеччині та Луганщині помірний дощ. Вночі та вранці у північно-східних областях місцями туман», - йдеться в повідомленні.

Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8°, в Криму та Приазов'ї до 11°, вдень 9-14°, у південній та південно-східній частинах 13-18°; на високогір'ї Карпат протягом доби 1-3° тепла.

У Києві та області 23 вересня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Температура у столиці вночі 6-8°, вдень 11-13°; по області вночі 3-8°, вдень 9-14°.

В суботу, 24 вересня, в Україні збережеться хмарна з проясненнями погода; місцями невеликий (вдень у південно-східній частині помірний) дощ, у західних областях без опадів. 25 вересня в Україні, за прогнозами синоптиків, без опадів, лише на північному сході вдень місцями невеликий дощ; у західних та південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, західний, 3-8 м/с.

У вихідні температура повітря вночі становитиме 2-7° тепла, на узбережжі морів до 10°, у західних, північних, центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла, у південній та східній частині 14-19°; на високогір'ї Карпат вночі заморозки 0-5°; вдень 2-7° тепла.

У столичному регіоні 24 вересня хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ; 25 вересня мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, західний, 3-8 м/с. Температура в Києві вночі 5-7° тепла; вдень 24 вересня 12-14°, 25 вересня 14-16°. По області вночі 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 11-16° тепла.

В понеділок, 26 вересня, у західних областях очікується невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, на решті території без істотних опадів; температура вночі 4-10° тепла, на Закарпатті та узбережжі морів місцями 11-13°; вдень 14-20°, на півдні країни 19-25°.

27 вересня у західних, північних, місцями центральних областях дощ, на решті території без істотних опадів; температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 16°, вдень 17-23°, на півдні країни до 25°, у західних областях 14-19°.

У Києві 26 вересня без істотних опадів; 27 вересня помірний дощ. Температура 26 вересня вночі 7-9°, вдень 16-18°; 27 вересня вночі 11-13°, вдень 18-20°.