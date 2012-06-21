Для збільшення конкурентоспроможності аграрного сектору уряд працює над створенням Аграрного реєстру.
Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні уряду 18 серпня.
«Це новий рівень відносин між державою та сільгоспвиробником, що базується на принципах прозорості, зручності та доступності. Сьогодні ми затвердимо перерозподіл коштів для Мінагрополітики для забезпечення фінансування заходів зі створення Державного аграрного реєстру», - зазначив Прем’єр-міністр.
За словами Дениса Шмигаля, завдяки реалізації принципу «єдиного вікна» в межах аграрного реєстру можна буде набагато простіше отримувати сервіси та різноманітні програми державної підтримки.
«Також, завдяки реєстру планується спростити доступ до банківського фінансування. Тобто, аграрний реєстр закумулює в собі найбільш затребувані серед агровиробників послуги та найголовніше – мінімізує роль чиновника», - додав Денис Шмигаль.
Також, Прем’єр-міністр зазначив, що в Україні продовжується збір зернових та зернобобових культур і цього року очікуються рекордні показники врожайності у порівнянні з минулими роками.
«Вже намолочено понад 29 млн тонн пшениці. Відповідні цифри свідчать, що ще не закінчивши сезон, ми вже отримали 4 млн тонн більше, аніж минулого року», - підкреслив Денис Шмигаль.