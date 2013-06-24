За два тижні червня Центри контролю та профілактики хвороб МОЗ України обстежили 545 пацієнтів із гострими кишковими інфекціями на холеру. В жодному з досліджених зразків не було виявлено холерних вібріонів.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, про це заявив заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Укрінформ.

«З 1 червня розпочався посилений епіднагляд за холерою. Так відбувається кожного літа, адже це сприятливий час для поширення цього захворювання. За перші два тижні з 1874 пацієнтів із гострими кишковими інфекціями на наявність холери було обстежено 545 осіб. Холерних вібріонів у обстежених виявлено не було», — запевнив Кузін.

Також, за його словами, окрім обстеження хворих, проводиться і дослідження зразків навколишнього середовища.

Так, за цей період було досліджено понад 550 проб прісної води, 47 проб морської води та 215 проб стічної води. За результатами досліджень холерних вібріонів виявлено не було.

Загалом за другий тиждень червня вдалось дослідити майже в чотири рази більше проб об’єктів довкілля, ніж тижнем раніше.

У МОЗнагадали, що джерелом збудника холери є людина, яка сама є носієм вібріонів. Найчастіше вона передається під час вживання забрудненої води, овочів, фруктів, їжі, яку готувала інфікована особа, у разі купання у заражених водоймах і через побутові контакти.

Холерний вібріон може тривалий час зберігати життєдіяльність: у воді та харчових продуктах за кімнатної температури — протягом 2-5 днів, на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення — впродовж восьми годин, за низьких температур та у морській воді — понад два тижні.

Водночас, збудник холери гине протягом хвилини кип’ятіння води, є малостійким до висушування, впливу прямого сонячного опромінення та дуже чутливим до дії звичайних дезінфектантів.