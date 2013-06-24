Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час участі в конференції високого рівня United for Justice – юридичному Рамштайні у Львові наголосила, що незабаром в Україні буде відкрито ще 5 Центрів допомоги врятованим. Про це повідомляє Урядовий портал.

Вона зазначила, що від початку повномасштабної війни, кожного дня, Україна і світ продовжують дізнаватись про нові жахаючі злочини росіян в Україні. Відтак, було важливо невідкладно напрацювати план дій і механізми реагування на такі злочини.

«Перш за все, ми хотіли, аби міжнародні організації мали інформацію про всі злочини росіян, які можна ідентифікувати. Я особисто надсилала листи з інформацією про такі кейси, щоб коли настав момент правосуддя, ці організації також могли свідчити, поділитися наданою їм інформацією», – сказала Ольга Стефанішина.

Віце-прем'єр-міністр зазначила, що чимало жертв зґвалтування російськими військовими вже ніколи не зможуть розказати про пережите; чимало не готові зараз звертатися до правоохоронних органів. Тому, кількість злочинів, які нині розслідує Генеральна прокуратура, набагато менша за реальну статистику таких випадків.

Ольга Стефанішина зауважила, що в момент, коли українці, які почали прибувати на підконтрольні Уряду території з тимчасової окупації, або після звільнення, з’явилось чітке розуміння необхідності забезпечити їм максимально швидко комплексну кваліфіковану допомогу.

«Ми розуміли через який жах проходять українці, переживши окупацію, і, що ми не можемо змушувати їх бігати по численним інстанціям: лікарям, психологам, правоохоронним органам. Так і з'явилася ідея створення Центрів допомоги, де постраждала особа може отримувати всю необхідну інформацію і підтримку стільки, скільки буде потрібно»,– сказала Ольга Стефанішина.

Вона зазначила, що нині в Україні працює вже 5 Центрів допомоги врятованим: в Києві, Львові, Запоріжжі, Дніпрі та Чернівцях. Також ведеться робота по створенню ще 5 таких Центрів у інших містах.

«Тисячі людей вже отримали допомогу в Центрах, десятки з них зазнавали фізичних знущань, сексуального насильства. Це люди, які не звертаються до поліції, але розказують свої історії працівникам Центрів. Важливо фіксувати цю інформацію, постраждалі можуть бути готовими свідчити через 10, 20 років. Коли це станеться – вся інформація вже буде у нас і винні зможуть бути притягненні до відповідальності», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Наприкінці виступу, Віце-прем'єр-міністр наголосила, що сексуальне насильство в Україні – це цілеспрямовані, системні воєнні злочини, які здійснюються за рішенням вищого командування росії. Вона висловила сподівання, що досвід України використовуватиметься в інших країнах світу для документування цих злочинів і, зрештою, притягнення усіх кривдників, зокрема тих, що віддавали злочинні накази, до відповідальності.