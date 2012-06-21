Державна служба з надзвичайних ситуацій України попереджає про небезпечні метеорологічні явища.
На заході країни очікуються сильні дощі. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
29 серпня вночі на Прикарпатті, Закарпатті та в Карпатах пройдуть значні дощі, передає Укргідрометцентр. Вдень сильні опади варто чекати у західних, Вінницькій та Житомирській областях .
Вночі 28 серпня дощ очікується у Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях. Сильні опади прогнозують також на Закарпатті та Прикарпатті.
На початку вересня погода в Україні буде літньою. Спека триматиме до 10 вересня. А вже з 11 вересня країну накриють дощі, зливи та значне похолодання. Потішить такою погодою українців і холодний, але сухий жовтень.